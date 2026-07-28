Violento ataque a policías en Junín: dos hombres fueron detenidos tras intentar agredirlos con armas caseras

Un nuevo hecho de violencia contra efectivos policiales se registró en Junín, cuando dos hombres fueron detenidos luego de intentar agredir a personal del Comando de Patrullas que había acudido a intervenir en un conflicto entre vecinos.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Arquímedes y Falucho, hasta donde los uniformados llegaron tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una violenta confrontación.

Al arribar al lugar, los policías fueron recibidos con una agresión por parte de dos hombres, de 38 y 42 años, quienes comenzaron a arrojar piedras e intentaron atacarlos utilizando dos cuchillos y dos armas blancas de fabricación artesanal tipo "faca".

Pese a la violencia del episodio, los efectivos lograron controlar la situación y reducir a ambos agresores sin que se registraran policías lesionados.

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial Junín avaló el procedimiento, dispuso el secuestro de las armas blancas utilizadas durante el ataque e inició actuaciones contra ambos sujetos por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.

El hecho vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan diariamente los efectivos policiales durante intervenciones por conflictos vecinales, donde situaciones que inicialmente parecen menores pueden escalar rápidamente hacia episodios de extrema violencia.