Petrecca presentó un proyecto para reconocer a la Selección Argentina por el subcampeonato mundial

El senador provincial Pablo Petrecca se subió de lleno a la Escaloneta y presentó un proyecto de declaración en el Senado bonaerense para expresar el beneplácito y reconocimiento a la Selección Argentina de Fútbol por su desempeño en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde obtuvo el subcampeonato. La iniciativa busca destacar no solo el resultado deportivo, sino también los valores que el plantel transmitió a lo largo de la competencia.

En el texto del proyecto, Petrecca sostiene que el seleccionado "ha logrado trascender los límites del campo de juego" para convertirse en un ejemplo de superación, liderazgo y trabajo colectivo. En ese sentido, remarca que el equipo volvió a generar un fuerte sentimiento de unidad entre los argentinos y consolidó una identidad basada en el esfuerzo, la resiliencia y la excelencia estratégica.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento al denominado "Método Scaloni". El senador destaca la forma en que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni logró conformar un grupo donde el compromiso colectivo prevaleció por sobre las individualidades, construyendo un ambiente de confianza y pertenencia que permitió potenciar el rendimiento del plantel.

Asimismo, el proyecto resalta que el éxito deportivo fue producto de una identidad futbolística clara, que combinó la histórica creatividad del fútbol argentino con el rigor táctico y el análisis estratégico, además de un liderazgo basado en la cercanía, la humildad y la transparencia.

En los fundamentos, Petrecca también plantea una reflexión hacia la dirigencia política bonaerense. Allí sostiene que el modelo de conducción demostrado por la Selección puede servir de ejemplo para dejar atrás las confrontaciones estériles y avanzar hacia una política basada en el diálogo, la escucha, la honestidad y la construcción de consensos en beneficio de los bonaerenses.

Finalmente, el legislador solicita el acompañamiento de sus pares para aprobar la declaración, con el objetivo de que el Senado de la provincia reconozca formalmente a un equipo que, según expresa la iniciativa, representó con orgullo a todos los argentinos y dejó un legado que trasciende el resultado deportivo.