Chacabuco licita la construcción de 30 nuevas casas

La Municipalidad de Chacabuco oficializó esta semana el llamado a dos Licitaciones Públicas destinadas a la ejecución de 30 nuevas viviendas en la ciudad, en el marco de los decretos municipales N° 1068/26 y N° 1070/26. Entre ambas obras, la inversión oficial alcanza una suma superior a los $2.635 millones de pesos con IVA incluido.

La primera de las convocatorias, correspondiente a la Licitación Pública N° 1/2026 (Expte. N° 4029-5795/26), contempla la construcción de 20 viviendas con un presupuesto oficial de $1.765.183.063,44. La apertura de las propuestas económicas se llevará a cabo el próximo lunes 10 de agosto de 2026 a las 9:30 hs.

Por su parte, la Licitación Pública N° 2/2026 (Expte. N° 4029-5794/26) prevé la edificación de 10 viviendas, con una inversión estipulada de $870.683.834,20. En este caso, el acto de apertura de sobres se concretará el martes 11 de agosto de 2026 a las 9:30 hs.

Ambos actos administrativos se desarrollarán en la sede de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicada en la intersección de las calles 12 de Febrero y Av. Saavedra.

Para las empresas interesadas en participar, el valor del pliego se fijó en $200.000 para cada una de las licitaciones. Las consultas y la adquisición de la documentación correspondiente se pueden realizar de manera presencial en la misma Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs.

