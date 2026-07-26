El massismo defendió la alianza productiva con Lula y Brasil

Con el eje en el impacto para el trabajo argentino, dirigentes de todo el pais del Frente Renovador expresaron que los agravios de Milei a Brasil son perjudiciales para el trabajo argentino.

Asimismo, recordaron que de la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos argentinos que están vinculados con quien es hoy nuestro principal socio comercial.

El Frente Renovador expresó un fuerte respaldo a la visión de desarrollo e integración regional impulsada por Sergio Massa y advirtió sobre las consecuencias que generan los agravios del oficialismo al presidente Lula da Silva durante su visita a Brasil, principal socio comercial de la Argentina. En un momento en que el Gobierno nacional profundiza el desmantelamiento del entramado productivo y la destrucción de empleo formal.

El Frente renovador señaló el respeto al principal socio comercial del país no es un exabrupto menor, es un costo económico concreto que terminan pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos.

Dirigentes massistas de todo el país y de distintos niveles de representación institucional, coincidieron en que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión.

Ademas, cuestionaron que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.

En este sentido, desde la Cámara de Diputados de la Nación, se expresaron en este sentido. La diputada Sabrina Selva señaló que detrás del vínculo bilateral "hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial" y reclamó la necesidad de "recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez". El diputado Diego Giuliano y presidente del FR sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores". La diputada Cecilia Moreau calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario".

Por su parte, la diputada Jimena López afirmó que "la unidad también se construye mirando a la región" y remarcó que "la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro". A su vez, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez expresó que "los líderes siempre hermanan a sus pueblos" y que la región "volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto". En la misma línea de crítica y reflexión, la diputada nacional Marina Salzmann sostuvo que Brasil debe ser "un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina" y afirmó que el país necesita una conducción que "busque oportunidades para nuestro país y promueva el crecimiento económico con inclusión social".

Por su parte, el diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge "Koky" Araujo, afirmó: "Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país".

El diputado provincial Alexis Guerrera y ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, en la misma sintonía, destacó que Brasil es el "principal socio comercial" de la Argentina y sentenció: "Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral". A su vez, Guerrera denunció que se necesita "un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere". Por su parte, el diputado provincial Rubén Eslaiman expresó: "En la diversidad de nuestras historias, Argentina y Brasil somos hermanos de América del Sur. Unidos por el diálogo, el respeto mutuo y la voluntad de construir un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo", y añadió: "con el gobierno de Brasil y el Presidente Lula, renovamos el compromiso de trabajar juntos por nuestros pueblos. ¡Unidad sudamericana!".

El lamentable hecho protagonizado por el mandatario argentino hizo eco en todo el arco político que representa al espacio liderado por Sergio Massa, en momentos en que la relación comercial con Brasil resulta cada vez más decisiva para sostener lo poco que queda en pie del aparato productivo nacional. En la provincia de Buenos Aires, el respaldo a la integración regional también fue unánime. El senador provincial Marcos Pisano destacó que Brasil y Argentina están unidos por "una larga historia de arraigo y desarrollo", basada en "la unidad y la sensibilidad a la hora de gobernar", y defendió "un modelo de desarrollo que incluya a todos, no sólo a los amigos del poder". A su vez, la legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti sostuvo que "cuando hay diálogo, hay futuro", y afirmó que ambos países poseen "una historia compartida y enormes desafíos por delante", por lo que gobernar exige "diálogo, trabajo conjunto y solidaridad para construir un desarrollo con la gente adentro". En tanto, la diputada provincial, Sofía Vannelli, remarcó que "el desarrollo que no pone a la gente en el centro, no es desarrollo" y señaló que Sergio Massa y Lula "son el ejemplo de que otra forma de conducir es posible: con diálogo regional y con la convicción de que a la 'Patria Grande' se la construye de a pueblos". Además, advirtió que "un país que crece para pocos, no sirve".

Además, se sumaron al reclamo diferentes funcionarios bonaerenses, como Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró: "La integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades", y agregó que se debe hacer "con diálogo, sensibilidad social y la convicción de que el desarrollo sólo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente. Sergio Massa lo dice, y sobre todo, lo demuestra con hechos". Por su parte, Marcela Passo, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, señaló: "El desarrollo como motor de crecimiento y prosperidad tiene que ser prioridad de agenda, tal como lo planteó Sergio Massa y todos los que formamos parte del Frente Renovador. Lamento profundamente que la agenda de odio que impulsa el actual gobierno argentino se haya puesto por encima de esos ideales".

Referentes del Frente Renovador del interior del país expresaron su indignación por el lamentable suceso. La legisladora massista de Chubut, Vanesa Abril, manifestó: "Argentina hoy más que nunca necesita del diálogo y la unidad regional. Brasil es un socio estratégico, nuestro principal socio comercial", y agregó: "Necesitamos gobernantes con capacidad y sensibilidad para llevar soluciones a la gente, fortaleciendo la agenda de integración, desarrollo y producción desde el respeto y el diálogo". En tanto, Sara Aparicio, legisladora de Corrientes, denunció que "la Argentina necesita una política exterior al servicio del desarrollo, la producción y el trabajo, no de la confrontación permanente, como lo hizo siempre". En esta línea, el referente correntino Germán Braillard sostuvo: "Argentina y Brasil son pueblos hermanos. Quienes vivimos en las provincias fronterizas lo sabemos: cada día nos conocemos más, nos queremos más y trabajamos mejor juntos. Milei no debería poner en riesgo ese camino de integración. El futuro se construye con diálogo, respeto y cooperación".

En esta linea, la diputada mendocina Gabriela Lizana expresó: "Los agravios nunca fortalecen a un país. Con Brasil nos unen la historia, el comercio y millones de puestos de trabajo que dependen de una relación madura entre dos naciones hermanas. Gobernar con sensibilidad también es construir puentes, no romperlos. El desarrollo solo es verdadero cuando la gente queda adentro, no cuando la confrontación deja oportunidades afuera". Por último, la diputada chaqueña Katia Blanc también se pronunció a través de sus redes sociales: "Lo interesante es la integración regional en dirección a nuestra gente, con más empleo, desarrollo y cuidado de lo nuestro".

Las declaraciones manifiestan la postura del massismo en defensa de una política exterior responsable, orientada a fortalecer la relación con Brasil y la integración regional como herramientas para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo. Los agravios a Lula no son un problema de forma: son, en los hechos, un ataque a los intereses económicos de millones de argentinos que hoy ya sufren la pérdida de empleo formal y el retroceso del entramado productivo. En ese sentido, los dirigentes ratificaron el liderazgo de Sergio Massa y su propuesta de construir una Argentina con más diálogo, cooperación y crecimiento con inclusión social.