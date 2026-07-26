Guerrera cruzó a Milei por sus ataques a Lula: "Cada agravio lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos"

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei durante su visita a Brasil y cuestionó la postura del mandatario argentino por sus críticas al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de sus redes sociales, Guerrera remarcó la importancia estratégica del vínculo bilateral y sostuvo que “Brasil es el principal socio comercial de la Argentina”.

“No necesitamos un Presidente que juegue una interna electoral, sino un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere”, expresó el dirigente bonaerense.

El exministro de Transporte de la Nación agregó que “pragmatismo, sensibilidad social y responsabilidad también son valores a tener en cuenta para una política exterior seria”, en un mensaje dirigido a la política exterior del Gobierno nacional.

Las declaraciones de Guerrera se produjeron luego de la participación de Milei en un acto político en Brasil, donde el Presidente argentino respaldó al sector liderado por el expresidente Jair Bolsonaro y volvió a cuestionar duramente a Lula da Silva.

Durante su discurso, Milei lanzó críticas contra el mandatario brasileño y vinculó al gobierno del Partido de los Trabajadores con lo que definió como una amenaza ideológica para la región. Sus dichos generaron repercusiones políticas en Brasil y volvieron a tensar una relación bilateral marcada por diferencias entre ambos gobiernos.

En ese marco, Guerrera advirtió sobre las consecuencias económicas que puede tener un deterioro del vínculo entre los dos países.

“Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral”, afirmó.

El dirigente bonaerense puso el foco en el peso que tiene Brasil para la economía argentina, no solo como principal socio comercial sino también por la integración productiva entre ambos países, especialmente en sectores como la industria automotriz, la maquinaria, la energía y las manufacturas.

“Sin diplomacia, tampoco hay proyecto de país”, concluyó Guerrera, en una crítica que apunta a la necesidad de sostener una política exterior basada en los intereses económicos y estratégicos de la Argentina.