Bozzano: “Con la subasta del Procrear están destruyendo el sueño de la casa propia de muchas familias de Junín”

La concejal de Fuerza Patria, Clara Bozzano, volvió a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de subastar el predio del Programa Procrear en Junín, donde se proyectaba la construcción de 149 viviendas, y sostuvo que la medida "destruye el sueño de la casa propia" para cientos de familias. Además, responsabilizó al gobierno municipal por no haber rechazado públicamente la iniciativa.

El terreno, ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco, será subastado por decisión de la administración de Javier Milei, lo que generó fuertes críticas desde distintos sectores de la oposición.

"Cuando se abrió la inscripción hubo más de mil familias anotadas, lo que demuestra el enorme déficit habitacional que existe en Junín. Cada una de esas personas vio una oportunidad real de acceder a su vivienda, pero esa expectativa se terminó con la llegada de Milei al Gobierno", afirmó Bozzano.

En ese sentido, la edil aseguró que la subasta implica el fin del proyecto habitacional tal como había sido concebido. "La decisión de rematar el Procrear cancela por completo ese sueño y lo reemplaza por un gran negocio. Las viviendas ya no serán adjudicadas a las familias, sino que pasarán a subasta", expresó.

Bozzano también dirigió sus cuestionamientos al Ejecutivo municipal y consideró que la medida contó con el aval político de las autoridades locales. "Esta decisión de La Libertad Avanza no hubiera sido posible sin la complicidad del Gobierno municipal. El silencio de Pablo Petrecca y de Juan Fiorini frente a esta situación deja en evidencia que están de acuerdo con lo que está ocurriendo", sostuvo.

Para finalizar, la concejal remarcó que tanto el Gobierno nacional como el oficialismo local son responsables de frustrar las expectativas de quienes esperaban acceder a una vivienda. "La Libertad Avanza de Milei y el PRO de Petrecca y Fiorini destruyeron el sueño de muchas familias de Junín. Es una situación que nos indigna y nos duele profundamente", concluyó.