La Casa Eva Perón realizará una jornada de arte y reflexión en homenaje a Evita

En el marco del 72° aniversario del fallecimiento de Eva Perón, la Casa Eva Perón de Junín llevará adelante una jornada cultural que combinará arte, memoria y reflexión para homenajear a una de las figuras más relevantes de la historia argentina.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 25 de julio, desde las 18 horas, en la sede ubicada en avenida Arias 169, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada se inaugurará la muestra artística “Más que un Evita”, coordinada por la artista juninense Gabriela Abdala, responsable del Taller de Arte Proyecto Jacarandá y con trayectoria como tallerista en distintos espacios culturales de la ciudad.

La exposición reúne obras de Liliana Rojas, Susana Nazzer, Silvina Torviso, Alicia Bozzini, Mauro Caliri, Guillermo Marzullo, Lía Caliri, Alejandra Cuello, Manuela López, Fernando “Coco” Giaccone y Graciela Cianfagna.

A través de distintas expresiones artísticas, la muestra busca abordar la figura de Eva Perón desde múltiples miradas, poniendo en valor la marca que dejó en la historia argentina y proponiendo una reflexión sobre la vigencia de su legado político y social.

Además, se realizará un conversatorio a cargo del filósofo Santiago Liaudat, quien disertará sobre “Eva, líder y pensadora”, con una mirada centrada en su dimensión política e intelectual y en la actualidad de sus ideas.

“Será una tarde para emocionarse, encontrarse y pensar colectivamente el significado de Evita hoy, desde el arte y la reflexión”, señalaron desde la Casa Eva Perón.