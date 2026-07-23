Cayeron dos presuntos integrantes de una banda que robaba con inhibidores de señal tras una persecución y vuelco en Junín

Una investigación desarrollada durante varios meses por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín permitió desarticular una presunta banda dedicada a cometer robos mediante la utilización de inhibidores de señal para impedir el cierre de vehículos estacionados. El operativo concluyó durante la noche del martes con una intensa persecución por distintas calles de la ciudad que finalizó cuando el automóvil en el que escapaban los sospechosos chocó y volcó.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos dos hombres de 44 y 46 años, quienes quedaron imputados por los delitos de hurto agravado por el uso de inhibidores de señal, encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad.

Tres robos que dieron origen a la investigación

La pesquisa comenzó luego de una serie de denuncias registradas entre abril y julio en distintos puntos de Junín, todas con una modalidad similar: las víctimas estacionaban sus vehículos creyendo haberlos cerrado correctamente, pero los delincuentes utilizaban inhibidores para bloquear la señal del cierre centralizado y acceder al interior sin ejercer violencia.

El primero de los hechos ocurrió el 24 de abril en el estacionamiento del supermercado La Anónima, ubicado en las inmediaciones de Antonio de la Torre Moreau y Ramón Vázquez. Allí sustrajeron una notebook del interior de una camioneta Toyota Hilux.

El segundo episodio se produjo el 5 de junio, en las cercanías del supermercado Vea, sobre calle Ataliva Roca. En esa oportunidad, los delincuentes robaron un maletín con 1.700.000 pesos en efectivo, chequeras del Banco Nación y documentación vinculada a maquinaria agrícola que se encontraba dentro de una Chevrolet S10.

El tercer caso fue denunciado el 7 de julio en calle Narbondo, a pocos metros de Aparicio. La propietaria de una Toyota Hilux observó a un hombre retirándose de su camioneta, que no presentaba daños, y posteriormente constató el faltante de una pistola reglamentaria Taurus calibre 9 milímetros que estaba guardada en la guantera.

El seguimiento de la DDI

A partir del análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), junto con otras tareas de inteligencia y el análisis de comunicaciones, los investigadores lograron reconstruir el accionar de los sospechosos.

La pesquisa permitió establecer que los delincuentes utilizaban un handy adaptado como inhibidor de señal para evitar el cierre de los vehículos y, una vez concretados los robos, escapaban a bordo de un Renault Megane, generalmente tomando la Ruta Provincial 65.

Con esos elementos de prueba, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Departamento Judicial Junín solicitó el secuestro del vehículo utilizado en los hechos.

La persecución terminó con un vuelco

En las últimas horas, los investigadores obtuvieron información sobre el ingreso del Renault Megane nuevamente a la ciudad y montaron un operativo de vigilancia en la zona de avenida La Plata y Córdoba.

Alrededor de las 21.20, el vehículo fue localizado en la intersección de Azcuénaga y Córdoba. Cuando el conductor advirtió la presencia policial aceleró bruscamente e inició una fuga a alta velocidad por distintas calles de Junín.

La persecución culminó en la esquina de avenida San Martín y Ricardo Rojas, donde el conductor perdió el control del automóvil durante una maniobra, impactó y terminó volcando sobre la calzada.

A pesar de la violencia del siniestro, ambos ocupantes resultaron ilesos y fueron asistidos por personal del SAME en el lugar, sin necesidad de ser trasladados al Hospital Interzonal.

Lo secuestrado

Durante la requisa realizada sobre el Renault Megane, los efectivos secuestraron un handy utilizado como inhibidor de señal, 1.053.370 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, tres pendrives y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los robos investigados.

El fiscal de la UFIJ Nº 4, Sergio Reynoso, convalidó el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos hombres, quienes permanecen alojados a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar si están vinculados a otros hechos de similares características registrados en la región.