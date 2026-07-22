Buenos Aires denuncia discriminación de Milei y Santilli: rechazaron el traspaso de una ruta nacional, pero se lo permitieron a Santa Fe

La provincia de Buenos Aires volvió a cruzar al Gobierno nacional por lo que considera un trato diferencial frente a otros distritos. El motivo de la nueva disputa es el criterio aplicado por la administración de Javier Milei para transferir rutas nacionales: mientras rechazó un pedido bonaerense, habilitó un esquema similar para Santa Fe.

El reclamo fue planteado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien apuntó contra el presidente Javier Milei y el dirigente Diego Santilli, a quienes acusó de relegar a la provincia más poblada del país.

La polémica surgió luego de que Nación acordara con el gobernador santafesino Martín Pullaro el traspaso de la administración de la Ruta Nacional A012, una vía estratégica para la logística del Gran Rosario.

Desde el gobierno bonaerense remarcaron que Buenos Aires había realizado un pedido similar para hacerse cargo de la Autopista Presidente Perón, una ruta nacional estratégica para el área metropolitana, pero que ese planteo no tuvo respuesta favorable por parte de la Casa Rosada.

En ese marco, Katopodis lanzó una fuerte crítica política contra el Gobierno nacional. “Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”, publicó el ministro en sus redes sociales, al cuestionar que Nación aplique distintos criterios según la provincia involucrada.

Desde la administración de Axel Kicillof sostienen que la diferencia de trato resulta evidente: mientras Santa Fe logró avanzar con la transferencia de una ruta nacional, Buenos Aires no consiguió lo mismo pese a haber solicitado hacerse cargo de una infraestructura considerada estratégica.