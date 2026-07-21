"Pulsa el Deseo": quedó inaugurada una nueva muestra de arte de Sol Bernasconi en la galería Tono Local

La galería de arte Tono Local inauguró una nueva exposición de la artista juninense Sol Bernasconi, titulada "Pulsa el Deseo", una propuesta que combina producción visual, reflexión conceptual y actividades participativas para el público. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de agosto y podrá recorrerse de martes a sábado, de 17 a 20 horas.

Durante la apertura, Bernasconi manifestó su satisfacción por la respuesta del público y destacó que muchas personas que transitaban por el lugar decidieron ingresar para conocer la propuesta.

Según explicó, el eje de la muestra gira en torno al deseo entendido como una fuerza que impulsa a las personas a actuar, en contraste con los mecanismos de contención y resistencia que también forman parte de la experiencia humana.

La artista señaló que el proyecto comenzó a gestarse hace aproximadamente dos años y que, una vez confirmada la fecha de exhibición, profundizó el trabajo sobre la puesta en escena y la estética visual para complementar el desarrollo conceptual de la obra.

Además, agradeció el acompañamiento brindado por la Dirección de Cultura del Municipio y el equipo de la galería, al remarcar que el espacio le permitió materializar la propuesta tal como había sido concebida y ofrecerla de manera gratuita a la comunidad.

Actividades durante la exposición

Como parte de la muestra, se desarrollarán distintas actividades destinadas a adolescentes y adultos. Entre ellas habrá talleres de origami y propuestas vinculadas con la expresión artística mediante garabatos y figuras abstractas, con el objetivo de promover la concentración, canalizar emociones y estimular la creatividad.

Desde la Dirección de Cultura, la coordinadora Micaela Toscanini destacó que la exposición representa una nueva oportunidad para que artistas locales puedan mostrar su trabajo en un espacio especialmente destinado a la difusión de la producción cultural juninense.

Asimismo, señaló que la sala fue completamente intervenida por la artista y que la propuesta busca generar preguntas e invitar al público a vivir una experiencia distinta, en la que el arte funcione como disparador de emociones y reflexiones.

La muestra "Pulsa el Deseo" podrá visitarse hasta el 22 de agosto en la galería Tono Local, donde además se irán desarrollando las distintas actividades complementarias programadas durante las próximas semanas.