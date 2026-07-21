Brote de triquinosis en Lincoln: ya son 25 los afectados y la investigación sigue sin encontrar el origen

El brote de triquinosis detectado en Lincoln continúa en expansión y ya son 25 las personas afectadas, según confirmó la Secretaría de Salud del municipio. La preocupación crece porque, pese al avance de la investigación epidemiológica, todavía no fue identificado el criadero de cerdos que originó la contaminación.

Los casos más recientes corresponden a vecinos de Martínez de Hoz y de El Dorado, localidad del partido de Leandro N. Alem. De acuerdo con la investigación oficial, todas las personas afectadas consumieron productos elaborados con carne de cerdo adquiridos en la misma carnicería del barrio Plaza España de la ciudad de Lincoln.

Del total de casos registrados, cinco fueron confirmados mediante análisis de laboratorio, mientras que el resto corresponde a personas con síntomas compatibles con la enfermedad que habían consumido los mismos chacinados durante el período en que se presume fueron comercializados los productos contaminados.

Las autoridades sanitarias indicaron que la prioridad continúa siendo establecer el origen de la carne infectada para evitar nuevos contagios. Mientras tanto, reiteraron la recomendación de consumir únicamente chacinados y productos derivados del cerdo que cuenten con la correspondiente habilitación sanitaria y rotulación.

Asimismo, solicitaron que cualquier persona que haya ingerido productos sospechosos y presente síntomas como fiebre, dolores musculares, inflamación de los párpados o malestar general consulte de inmediato en el centro de salud más cercano.

Clausura de la carnicería e inspecciones

El brote fue detectado tras los análisis realizados por la Dirección de Bromatología de Lincoln, que confirmaron la presencia de larvas de Trichinella spiralis en muestras de carne de cerdo y chacinados comercializados por una carnicería ubicada sobre avenida Maipú al 500.

Como consecuencia, el comercio fue clausurado de manera preventiva y se decomisó una importante cantidad de mercadería contaminada.

Además, el Municipio puso en marcha un operativo de control en carnicerías, despensas y comercios que venden carne de cerdo, embutidos y chacinados, con el objetivo de verificar la procedencia de los productos y retirar de circulación aquellos que no cuenten con identificación y trazabilidad.

En ese marco, ya fueron secuestrados cerca de 80 kilos de carne de cerdo, embutidos y chacinados de elaboración casera, mientras continúan las inspecciones en distintos puntos del distrito.

Desde Bromatología advirtieron que todo alimento destinado al consumo humano debe estar correctamente identificado y rotulado. En caso de detectarse productos sin origen comprobable o que incumplan las normas sanitarias, serán decomisados y los responsables podrán recibir sanciones y multas.

Las autoridades insistieron en que el cumplimiento de las normas de elaboración, identificación y comercialización resulta clave para prevenir nuevos casos de triquinosis y garantizar la seguridad alimentaria de la población.

El pasado 13 de julio, el Municipio había alertado sobre la situación en un comunicado. “La Municipalidad de Lincoln informa que se procedió al decomiso de una importante cantidad de carne de cerdo y productos chacinados de una reconocida carnicería de la ciudad. Mediante las pruebas realizadas en el laboratorio de la dirección de Bromatología, se detectó la presencia de larvas de trichinellaspiralis en las respectivas muestras analizadas, por lo cual se ordenó la clausura preventiva del comercio ubicado en avenida Maipú 598. Por el momento, solo se reporta un paciente con síntomas compatibles con triquinosis, que se encuentra internado en el hospital, y se aguarda el resultado de la prueba serológica para determinar la confirmación del caso”.