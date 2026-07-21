Paro docente de 48 horas: un gremio disidente amenaza con afectar el inicio de clases en la provincia

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), un gremio docente disidente, anunció un paro de 48 horas para el lunes 3 y martes 4 de agosto, una medida que podría complicar el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno en las escuelas públicas bonaerenses.

La protesta fue resuelta al comienzo del receso escolar y responde al reclamo salarial del sindicato, que sostiene que los aumentos otorgados por la Provincia son insuficientes. "El aumento no llegó y no alcanza. Es imperioso salir de la indigencia y la pobreza docente", expresaron desde la organización al confirmar la continuidad del plan de lucha.

La convocatoria se produce pese a que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya alcanzó un acuerdo paritario con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que contempla un incremento salarial del 7% en dos tramos y una cláusula de revisión prevista para septiembre.

Además del paro de 48 horas, la AMPBA anunció que el miércoles 5 de agosto realizará una asamblea para evaluar la continuidad del conflicto y definir nuevas medidas de fuerza.

¿Puede afectar a las escuelas de Junín?

En Junín, como en el resto de la provincia, el impacto de la medida dependerá del nivel de adhesión que tenga entre los docentes. Al tratarse de un gremio minoritario que no integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense, no se espera una paralización general del sistema educativo, aunque algunas escuelas podrían registrar ausencias de personal y dificultades para desarrollar las actividades con normalidad.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia consideran que las medidas impulsadas por la AMPBA carecen de legitimidad, ya que el conflicto salarial fue resuelto en la negociación con los sindicatos que integran el frente paritario. Por ese motivo, el Gobierno mantiene la política de descontar el día a los docentes que adhieran a los paros convocados por esa organización.

Con este escenario, las próximas dos semanas serán clave para determinar si el conflicto logra destrabarse antes del final del receso invernal o si el ciclo lectivo comenzará con nuevas medidas de fuerza en distintas escuelas bonaerenses.