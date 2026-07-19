Por la cuarta estrella

Llegó el momento más esperado por todas las selecciones que comienzan a disputar un Mundial. Argentina y España tendrán el privilegio de salir al campo del MetLife Stadium de Nueva Jersey para jugar la final de la Copa del Mundo 2026 ante 82.566 espectadores y con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Dos selecciones que iniciaron el torneo como favoritas, junto con Francia, para llevarse el trofeo y que en el camino tuvieron diferentes dificultades, aunque la Albiceleste en ese punto debió batallar más ya que si bien superó la zona de grupos con puntaje ideal, disputó dos tiempos extras (Cabo Verde y Suiza) en los playoffs; en tanto que España, luego del empate inicial frente a Cabo Verde ganó todo lo que jugó y en el trayecto venció a rivales como Bélgica y Francia.

En cuanto al juego, hay apuestas, particularidades y estilos que se emparentan. El entrenador Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni en la carrera para ser DT y ambos reconocen en el otro su admiración; además, en cuanto a la búsqueda hay muchas similitudes. La más clara, la intención de defender y atacar con la tenencia de la pelota por lo que esa será una de las disputas más intensas de este domingo. Ver quién se impone más tiempo en esa lógica de jugar a partir del pase.

La referencia en relación a la táctica tiene que ver con un 4-3-3 para los españoles que nacen en el campo con una salida de tres utilizando a Rodri incrustado entre los centrales como lo suele hacer también Paredes en los argentinos para dejar crecer a los laterales por las bandas y seguramente el duelo más importante se de en esa mitad de la cancha para ver quién puede imponer condiciones.

Uno de los objetivos del conjunto de De la Fuente es el de atacar de manera conjunta para intentar recuperar la pelota inmediátamente después de la pérdida, algo que también pretenden los de Scaloni aunque le ha costado más llevarlo a cabo en este Mundial. La posición y la inteligencia de Lionel Messi seguramente tengan incidencia en ese aspecto ya que Julián Álvarez es el encargado de recorrer los metros descubiertos; asimismo, España apuesta por un futbolista como MIkel Oyarzabal, más emparentado con el falso nueve por su descenso y movilidad.

Se supone, en la previa, que Argentina cuenta con un plus por lo que mostró hasta esta final en cuanto a disputar los partidos con un orgullo y un ímpetu que no tienen otras selecciones pero sin embargo centrarse en ese aspecto esquiva el verdadero motivo por el que llegó a Nueva Jersey, que fue la magistral clase de fútbol que le dio a Inglaterra, similar a la que España le brindó a Francia.

Con todo, las cartas están echadas para que sea otra gran final en un Mundial que entregó grandes emociones y grandes partidos.

Nota: Federico Galván.

