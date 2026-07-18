Operativos policiales en Junín: un detenido por violencia de género, otro por amenazar a policías y secuestro de motos adulteradas

Personal de la Policía de Seguridad de Junín llevó adelante diversos operativos en distintos sectores de la ciudad que culminaron con la aprehensión de dos hombres mayores de edad y el secuestro de dos motocicletas, una de ellas con la numeración del motor adulterada.

El hecho de mayor gravedad ocurrió en un domicilio de calle Chacabuco al 600, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un episodio de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un hombre estaba agrediendo físicamente a su ex pareja y a la actual pareja de la mujer. Los policías intervinieron de inmediato, redujeron al agresor y procedieron a su aprehensión.

La Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial Junín avaló el procedimiento, dispuso el alojamiento del imputado en sede policial e inició actuaciones por el delito de lesiones leves.

En otro procedimiento, personal del Comando de Patrullas fue convocado a la intersección de avenida Arias y Ricardo Rojas tras un llamado que advertía sobre una discusión entre dos personas.

Según informaron fuentes policiales, cuando los efectivos intentaron identificar a los involucrados, uno de ellos comenzó a amenazar de muerte a los policías y tomó una botella de vidrio rota con intenciones de agredirlos. Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera.

En este caso intervino la UFI N° 1, que dispuso actuaciones por los delitos de atentado a la autoridad y amenazas.

Por otra parte, durante recorridas preventivas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, fueron interceptados tres menores que circulaban en dos motocicletas en la esquina de Belgrano y Del Valle Iberlucea.

Al inspeccionar los vehículos, los efectivos comprobaron que una de las motos tenía la numeración del motor adulterada, por lo que fue secuestrada y se iniciaron actuaciones por encubrimiento, con intervención de la UFI N° 12 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La segunda motocicleta también fue incautada por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 relacionadas con la documentación del rodado. Tras cumplirse las diligencias de rigor, el menor involucrado fue entregado a su madre, mientras que ambos vehículos quedaron a disposición de la Justicia.