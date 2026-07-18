FATUN y ATUNNOBA exigen un incremento del 21,33% en la garantía salarial y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento

La Asociación de Trabajadores Universitarios de la UNNOBA (ATUNNOBA), en sintonía con la Mesa Ejecutiva de la FATUN, ratificó su firme reclamo por la aplicación plena e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). Desde la organización sindical señalaron que el reciente acuerdo judicial alcanzado representa apenas una etapa inicial en un proceso mucho más amplio y urgente de recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores nodocentes, y de normalización presupuestaria en todo el sistema de educación superior del país.

En este marco de debate, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) presentó formalmente un pedido de actualización del 21,33 por ciento para la garantía salarial durante la última reunión de la Comisión Paritaria de Nivel General, realizada el pasado miércoles 8 de julio en el Palacio San Martín. El encuentro contó con la participación de representantes de la federación gremial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU).

Ejes del reclamo nodocente

La presentación formal realizada por la entidad sindical que conduce Walter Merkis -a la que acompaña la entidad sindical cuyo secretario general es Jorge Mendoza- exige dos puntos centrales para el sector:

Actualización de la Garantía Salarial: Incrementar los montos de la garantía en un 21,33% —en sintonía con el aumento general percibido con los haberes de junio de 2026—, adicionando además el 3% previsto para el mes de octubre.

Blanqueo y relación escalafonaria: Se instó por escrito con la incorporación total de las sumas no remunerativas y no bonificables al sueldo básico de cada categoría, respetando estrictamente el Convenio Colectivo de Trabajo del sector (Decreto 366/06).

Respuesta de la Secretaría de Educación y escenario judicial

Durante el encuentro, los representantes de la SPU comunicaron que el pasado 7 de julio el Secretario de Educación presentó una acción administrativa solicitando la reserva presupuestaria necesaria para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), en línea con el reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, ante el pedido específico de actualización y blanqueo de la garantía salarial, los funcionarios del Ejecutivo respondieron de manera verbal que "no está a su alcance dar respuesta porque la cuestión está judicializada".

Ante esta postura oficial, las representaciones gremiales acordaron dejar asentadas sus respectivas posiciones en el acta paritaria nacional, cuya firma definitiva aún aguarda la devolución formal por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Tanto FATUN como ATUNNOBA advirtieron que continuarán impulsando de manera orgánica todas las acciones colectivas necesarias hasta lograr la recomposición total de los salarios de la familia nodocente.



