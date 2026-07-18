Bomberos intervino por un incendio de colchón y ropa en Arias y Ricardo Rojas

Un principio de incendio en el interior de una vivienda generó alarma este viernes por la mañana en la zona sur de la ciudad de Junín, motivando el rápido despliegue de una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín tras un llamado de alerta ingresado a través del servicio de emergencias 911.

El hecho se registró alrededor de las 10:05 horas en una propiedad ubicada en la intersección de la Avenida Arias y calle Ricardo Rojas. Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos constataron que el foco ígneo se había concentrado en una de las habitaciones de la finca, afectando puntualmente un colchón y diversas prendas de vestir.

Afortunadamente, la rápida reacción del propietario de la vivienda permitió que las llamas fueran sofocadas por medios propios antes de la llegada de la dotación policial. Los bomberos procedieron a realizar una minuciosa inspección técnica para descartar riesgos de propagación, constatando que el siniestro dejó como saldo un ahumamiento generalizado en todos los ambientes del hogar, pero sin tener que lamentar heridos ni asfixiados.

Luego de recabar los datos correspondientes de los damnificados y verificar que la estructura se encontraba en condiciones seguras, el personal regresó al cuartel sin novedades. En las próximas horas se confeccionará el informe pericial correspondiente para determinar fehacientemente las causales que dieron origen al fuego.