Intentaron robar dos motos en un complejo de departamentos y la reacción de un vecino frustró el hecho

La inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos de un sector ubicado en inmediaciones de las calles Ricardo Rojas y 25 de Mayo, donde durante la mañana de este sábado dos delincuentes intentaron robar motocicletas que se encontraban dentro de una propiedad privada.

De acuerdo con la información publicada por el portal Junín24, el episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Según relataron los vecinos, el ladrido de los perros despertó al propietario de uno de los departamentos, quien al asomarse por una ventana observó a dos desconocidos manipulando una de las motos que estaba estacionada en un patio interno compartido entre dos viviendas.

Sin más recursos que su propia voz, el hombre comenzó a gritarles, lo que provocó que los sospechosos abandonaran rápidamente el lugar y escaparan antes de concretar el robo.

Otra vecina contó que, al escuchar los gritos, salió a verificar lo que ocurría y comprobó que su motocicleta también había sido movida por los delincuentes. En su caso, el vehículo estaba asegurado con un candado, lo que impidió que pudieran llevárselo.

Los damnificados señalaron además que los ladrones lograron ingresar al complejo luego de violentar un portón de acceso, al que forzaron hasta abrirlo.

Los vecinos sostienen que la inseguridad en el barrio se ha vuelto una constante. Recordaron que hace aproximadamente un mes delincuentes ingresaron a robar en un lavadero ubicado a menos de 150 metros del lugar y aseguran que los robos e intentos de robo se repiten con frecuencia.

"Vivimos atentos al menor ruido durante la madrugada", expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos delictivos en la zona.