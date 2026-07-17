Incendio en el área de Salud Mental del HIGA: evacuaron a 10 pacientes y no hubo heridos

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de Junín, cuando se produjo un incendio en una habitación del Servicio de Salud Mental. Gracias al rápido accionar del personal del hospital y de los Bomberos, la situación fue controlada en pocos minutos y no se registraron personas heridas.

De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se inició luego de que un paciente internado prendiera fuego un colchón dentro de una de las habitaciones del sector. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y se procedió a evacuar a los pacientes alojados en el área.

En total, diez pacientes fueron trasladados preventivamente fuera del sector afectado y las autoridades comenzaron a gestionar su derivación a otras instituciones mientras se realizan las tareas de reacondicionamiento de las instalaciones dañadas.

Desde el hospital informaron que no hubo lesionados, ni entre los pacientes ni entre el personal, y llevaron tranquilidad a la comunidad al remarcar que el resto de los servicios continúa funcionando con normalidad.

Por su parte, el Cuartel de Bomberos de Junín precisó que recibió un llamado alertando sobre un incendio en una habitación del área de Psiquiatría. Al arribar al lugar, el foco, originado en un colchón, fue extinguido rápidamente utilizando agua de la unidad.

Además de los diez pacientes, fueron evacuados preventivamente siete integrantes del personal del hospital, totalizando 17 personas, sin que se registraran heridos.

Las tareas posteriores incluyeron el enfriamiento de puntos calientes y la ventilación del sector afectado para evitar una posible reactivación del fuego.

Como consecuencia del incendio se produjeron daños materiales en dos colchones, una cama de madera, ropa de cama, la puerta de un baño, un placard de madera y parte del cielorraso de PVC.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, personal del hospital y efectivos policiales. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.