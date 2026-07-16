Ante la posible llegada de El Niño, la Provincia refuerza el plan de prevención y monitorea la situación en Junín

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a reunir al Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) para avanzar en la planificación de medidas preventivas ante la posible llegada de un evento intenso del fenómeno de El Niño, que, según los principales reportes climáticos internacionales, podría afectar a gran parte del territorio bonaerense durante la segunda mitad de 2026 con lluvias abundantes, inundaciones y temperaturas superiores a los valores habituales.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a representantes de las distintas áreas, organismos y empresas que integran el comité, creado para coordinar acciones frente a situaciones que puedan comprometer la infraestructura y los servicios públicos de la provincia.

"Hoy nos reunimos para seguir trabajando en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático ante la inminencia de El Niño, que va a afectar al país y a la Provincia entre septiembre, octubre y noviembre, y va a ser un fenómeno potente", expresó Katopodis.

El funcionario detalló que desde hace varios meses la Provincia desarrolla trabajos preventivos en distintos puntos del territorio, entre ellos la limpieza de ríos, arroyos y canales, el refuerzo de terraplenes, el recambio de alcantarillas y el mantenimiento de compuertas y estaciones de bombeo.

"La experiencia de estos años nos dejó una lección clara: la crisis climática ya no es un pronóstico, es nuestra realidad cotidiana, y la obra pública es la herramienta más concreta que tenemos para enfrentarla", afirmó el ministro.

Además, indicó que la estrategia provincial continuará apoyándose en tres ejes fundamentales: el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, la implementación de acciones preventivas y la ejecución de obras estructurales en coordinación con los municipios.

La advertencia sobre un posible evento intenso de El Niño genera especial preocupación en el noroeste bonaerense, una de las regiones más afectadas por los excesos hídricos registrados en los últimos meses. Distritos como Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó sufrieron importantes inundaciones y anegamientos que impactaron sobre caminos rurales, zonas productivas y sectores urbanos.

En Junín, aunque las consecuencias fueron de menor magnitud, las intensas precipitaciones también provocaron complicaciones en la red vial rural y obligaron a mantener un seguimiento permanente de la situación hídrica, especialmente en los sectores más vulnerables.

Frente a este escenario, varios municipios profundizaron las tareas preventivas. Entre ellos se encuentra Trenque Lauquen, donde se mantiene un monitoreo constante de canales, lagunas y cursos de agua para evaluar el comportamiento del sistema hídrico y anticipar posibles contingencias, una estrategia que cobra mayor importancia ante el pronóstico de una primavera con lluvias por encima de lo normal.