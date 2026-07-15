Junín: cayó una sospechosa por la estafa de más de $10 millones con un WhatsApp hackeado

Una extensa investigación por una estafa informática que tuvo como víctima a un vecino de Junín culminó con un allanamiento en la ciudad de La Plata, el secuestro de evidencia digital y la detención de una mujer sospechada de integrar la maniobra delictiva.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1.

La investigación se inició luego de que la víctima denunciara haber sido engañada mediante una modalidad que se ha vuelto cada vez más frecuente: delincuentes que toman el control de una cuenta de WhatsApp y, haciéndose pasar por su verdadero titular, ofrecen operaciones comerciales para captar dinero.

En este caso, utilizando la cuenta comprometida de una persona conocida por la víctima, los estafadores ofrecieron la venta de dólares a una cotización conveniente. Convencida de que estaba dialogando con alguien de confianza, la víctima realizó varias transferencias bancarias por un monto superior a los 10 millones de pesos.

La maniobra quedó al descubierto minutos después, cuando se comunicó telefónicamente con el verdadero titular de la cuenta para coordinar la entrega de los dólares. Allí descubrió que nunca había existido esa conversación y que el WhatsApp de su contacto había sido hackeado.

A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, con apoyo de la sede La Plata, desarrollaron una compleja investigación tecnológica que incluyó análisis de dispositivos, registros telefónicos, direcciones IP, movimientos bancarios, inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y el seguimiento del circuito financiero del dinero.

El trabajo permitió identificar a la presunta responsable y reunir las pruebas necesarias para que el Juzgado de Garantías autorizara su detención y el allanamiento de un domicilio en la ciudad de La Plata.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas con el objetivo de obtener nuevas evidencias e identificar a otros posibles integrantes de la organización.

La mujer detenida fue trasladada a una dependencia policial y posteriormente prestó declaración indagatoria ante la Fiscalía de Junín, quedando a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Desde la Secretaría de Seguridad recordaron que, antes de realizar cualquier transferencia de dinero por una supuesta compra de dólares o cualquier otra operación comercial, es fundamental verificar la identidad del contacto mediante una llamada telefónica o videollamada.

Además, remarcaron que los ciberdelincuentes suelen aprovechar cuentas de WhatsApp vulneradas para hacerse pasar por familiares, amigos o conocidos y así generar confianza suficiente para concretar la estafa.

La investigación puso de relieve el trabajo especializado de las unidades dedicadas a combatir el ciberdelito, donde el análisis de evidencia digital y la coordinación entre las áreas investigativas y la Justicia resultaron determinantes para esclarecer una maniobra que ocasionó un importante perjuicio económico.