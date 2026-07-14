Importante inversión del Gobierno de la Provincia en el Sistema Alimentario Escolar y equipamiento para los comedores del distrito

El Consejo Escolar de Junín informa que, además de la nueva actualización del 15% en los valores del Servicio Alimentario Escolar (SAE) dispuesta por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, y que constituye el segundo incremento del año, llevando la actualización acumulada por encima de la evolución de los índices inflacionarios y alcanza a 19.800 estudiantes del distrito se suma una importante inversión destinada al equipamiento de los comedores escolares del distrito.

Cifras

En ese marco, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires asignó al Municipio de Junín $107.266.657 para la adquisición de cocinas, heladeras y batidoras industriales, equipamiento que permitirá fortalecer el funcionamiento de los comedores escolares y mejorar las condiciones de elaboración de los alimentos que diariamente reciben las niñas, niños y adolescentes.

Los fondos ya fueron transferidos en dos desembolsos: uno de $55.553.551 y otro de $51.713.106. Las compras ya fueron realizadas en comercios de la ciudad y se prevé que la entrega del equipamiento se concrete una vez finalizado el receso invernal.

Morando: "Compromiso con una educación pública de calidad"

La presidenta del Consejo Escolar de Junín, Rosana Morando, destacó que "la decisión del Gobierno provincial demuestra que la inversión en el Servicio Alimentario Escolar no solo se refleja en la mejora de los valores destinados a la alimentación, sino también en el fortalecimiento de los comedores mediante la incorporación de equipamiento moderno que optimiza las condiciones de trabajo de las y los auxiliares de cocina y mejora la calidad del servicio que reciben nuestras comunidades educativas".

Asimismo, sostuvo que "estas políticas públicas impulsadas por el gobernador Axel Kicillof reafirman el compromiso con una educación pública de calidad, acompañando a las escuelas con recursos concretos que mejoran tanto la alimentación de nuestras niñas, niños y adolescentes como las condiciones en las que ese servicio se presta diariamente".