Vacaciones de invierno en Cluster: una propuesta para que niños y adolescentes descubran sus talentos

Del 20 al 31 de julio, Cluster Casa de Cultura llevará adelante el festival de arte Vacaciones Creativas, una propuesta pensada para que niños, niñas y adolescentes vivan el receso invernal explorando sus talentos y nuevas formas de expresión.

La programación reúne 12 propuestas que invitan a descubrir intereses y desarrollar talentos a través de experiencias diversas como teatro e improvisación, canto, dibujo estilo animé, freestyle y break dance, modelaje y casting, producción de streaming, creación de fanzines, estampado sobre tazas, remeras y gorras, teñidos textiles, arquitectura y danza.

Más que una agenda recreativa, la iniciativa busca ofrecer un espacio donde chicos y jóvenes puedan experimentar, crear, compartir con otros, encontrando nuevas pasiones en un ambiente participativo y divertido. Además, durante las dos semanas habrá meriendas, exposiciones de arte y espectáculos, mientras que el cierre será con una matiné adolescente de la mano de DJ Adan.

Las propuestas pueden realizarse de manera individual, con un valor de $15.000 por taller, o mediante el Pasaporte Creativo, que permite participar de cinco actividades por $60.000.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse por WhatsApp al 2364 57-0356, a través de @casadecultura.cluster en Instagram o de forma presencial en Belgrano 32.

Dos semanas para crear, expresarte y descubrir nuevos talentos.

🎭 Teatro e Impro

🎤 Cantar a viva voz

🎨 Dibujo Animé

🎙️ Freestyle y Break Dance

💃 Danzar emociones

📚 Crear Fanzined

📸 Modelaje y casting

🎥 Streaming

☕ Estampados en tazas, remeras y gorras

🧵 Teñidos en tela

🏛️ Arquitectura para niños

✍🏻 Diseño de proyectos creativos

Y además: 🍪 meriendas, 🎭 espectáculos, 🎨 exposiciones y una gran matiné de cierre con DJ Adan.

📍 Belgrano 32 · Junín