La Provincia refuerza el Servicio Alimentario Escolar con un nuevo aumento de fondos para Junín

Los consejeros escolares de Fuerza Patria, Cecilia Paolizzi y Lucio Monserrat, celebraron la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de incrementar los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, una medida que fortalece las políticas alimentarias y de cuidado para niñas, niños y adolescentes.

A partir de agosto, el Servicio Alimentario Escolar recibirá un aumento del 15%, alcanzando un incremento acumulado del 49,58% durante 2026. De esta manera, se continúa fortaleciendo una política pública que garantiza el desayuno, el almuerzo y la merienda para miles de estudiantes de Junín.

Al respecto, Lucio Monserrat señaló: "Estas decisiones demuestran que el Gobierno de la Provincia sigue priorizando el derecho a la alimentación y el acompañamiento de las infancias y adolescencias, incluso en un contexto económico complejo. Son recursos que llegan desde Provincia y mejoran la calidad de la atención que reciben miles de chicos y chicas."

Por su parte, Cecilia Paolizzi expresó: "Cada incremento representa una inversión concreta en igualdad de oportunidades. Desde el Consejo Escolar valoramos el esfuerzo que realiza la Provincia para sostener y fortalecer programas esenciales que acompañan a las familias y garantizan mejores condiciones para nuestros estudiantes."

Ambos consejeros coincidieron en que estas medidas permiten seguir consolidando políticas públicas fundamentales para la comunidad educativa y reafirman el compromiso del Gobierno bonaerense con la educación, la inclusión y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Por último, indicaron que la crisis económica también llega a las escuelas y eso se nota con la mayor cantidad de solicitudes de incorporación de cupos para el Servicio Alimentario que brinda el gobierno provincial.