La Corte analiza un fallo que podría obligar a Junín a dejar de cobrar la tasa de servicios en la boleta de luz

El dictamen de la Procuración General de la Nación a favor del Gobierno de Javier Milei reavivó el debate sobre el financiamiento de los municipios. Si la Corte Suprema confirma ese criterio, Junín, al igual que el resto de las comunas que utilizan este mecanismo, ya no podrá cobrar tasas municipales a través de las boletas de servicios públicos y deberá implementar un sistema de cobro independiente.

La decisión no implicaría la eliminación de las tasas municipales ni impediría que el Municipio continúe percibiéndolas. Lo que cambiaría sería la modalidad de cobro. En lugar de llegar junto con la factura de un servicio esencial, como la electricidad, esos tributos deberían emitirse en una boleta separada o mediante otro mecanismo de recaudación.

Ese cambio podría tener consecuencias directas sobre las finanzas municipales. Uno de los principales riesgos es una disminución en la cobrabilidad, ya que históricamente las tasas incorporadas a las facturas de servicios registran niveles de pago más elevados que aquellas que se abonan por separado. Al existir una boleta adicional, aumenta la posibilidad de mora y, en consecuencia, de una reducción en la recaudación.

Además, el Municipio debería asumir mayores costos administrativos para emitir, distribuir y gestionar el cobro de esas nuevas boletas, así como reforzar los mecanismos de control y recuperación de deuda.

Para una administración local, la recaudación de tasas constituye una fuente clave de financiamiento para servicios cotidianos como el alumbrado público, el barrido y la limpieza, el mantenimiento de calles, espacios públicos y otras prestaciones municipales. Una caída en esos ingresos podría obligar a revisar partidas presupuestarias, reprogramar inversiones o intensificar las acciones de cobro para sostener el nivel de recursos.

El conflicto judicial se originó a partir de la decisión del Gobierno nacional de prohibir que las distribuidoras de servicios públicos incluyan conceptos ajenos al consumo en las facturas. Varios municipios, entre ellos José C. Paz, Quilmes y Pilar, recurrieron a la Justicia al considerar que esa medida vulneraba la autonomía municipal.

Ahora, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó a favor de la postura del Estado nacional. En su opinión, la prohibición no afecta la facultad de los municipios de crear y cobrar tasas, sino únicamente una modalidad específica para percibirlas.

Aunque el dictamen no es vinculante, representa un respaldo importante para la estrategia del Gobierno nacional y anticipa el escenario que podría consolidarse si la Corte Suprema falla en el mismo sentido.

En ese caso, Junín debería adecuar su sistema de recaudación y buscar nuevas herramientas para garantizar el cobro de las tasas municipales sin recurrir a las facturas de servicios públicos. El desafío no sería jurídico, sino económico: mantener el nivel de ingresos necesario para sostener los servicios municipales con un esquema de cobranza que, en principio, podría resultar menos eficiente que el actual.