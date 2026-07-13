Se conoció la condena para Leandro Eizaguirre: deberá cumplir seis años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Junín condenó este lunes a Leandro Eizaguirre, de 42 años, a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, al encontrarlo penalmente responsable del siniestro vial ocurrido el 23 de febrero de 2025 en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la avenida Circunvalación.

El fallo, adoptado por unanimidad por los jueces Esteban Melilli, Karina Lorena Piegari y Héctor Alberto Barbera, también impuso al condenado diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos, además de la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la pena de prisión y el pago de las costas del proceso.

Durante el juicio, el tribunal consideró acreditado que Eizaguirre conducía un automóvil bajo los efectos de estupefacientes y que atravesó la intersección con el semáforo en rojo. Por ello fue hallado culpable de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo bajo los efectos de estupefacientes y por violar la señalización semafórica, en concurso ideal con lesiones graves culposas agravadas.

El hecho juzgado ocurrió cuando la víctima fatal, Cristian Jonathan Pernicce Roy, circulaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 junto a su hijo menor de edad. Ambos avanzaban por Circunvalación con luz verde cuando fueron embestidos por el vehículo conducido por Eizaguirre, que transitaba por la Ruta 7 en sentido Chacabuco-Mendoza. Como consecuencia del impacto, Pernicce Roy falleció y el adolescente sufrió heridas de extrema gravedad.

La sentencia pone fin al juicio oral por uno de los siniestros viales de mayor repercusión en Junín. Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado una pena superior, mientras que la defensa pidió una calificación legal más benigna. Finalmente, el Tribunal resolvió encuadrar el caso como homicidio culposo agravado y fijó la pena en seis años de prisión

Foto junin24