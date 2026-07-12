Organizaciones del peronismo de Junín repudiaron el ataque al local del MDF y reclamaron el esclarecimiento del hecho

Diversas organizaciones políticas del peronismo de Junín difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "más enérgico repudio" a los hechos vandálicos perpetrados contra una de las unidades básicas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ubicada sobre la avenida San Martín al 700.

Bajo el título "En defensa de la democracia y contra la violencia política", las agrupaciones sostuvieron que el episodio trasciende el daño material ocasionado al local partidario y representa una agresión a los valores democráticos.

"Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio ante los hechos vandálicos perpetrados contra una de las unidades básicas del MDF Junín", señalaron en el documento.

Asimismo, remarcaron que "ataques de esta naturaleza no representan una agresión hacia un espacio político en particular, sino que constituyen un grave atentado contra la convivencia democrática y las instituciones".

En ese sentido, afirmaron que "no podemos ni debemos tolerar este tipo de conductas violentas en nuestra sociedad" y reclamaron el pronto esclarecimiento del hecho.

Finalmente, las agrupaciones reafirmaron "el compromiso inquebrantable con el diálogo, el respeto y la democracia", al tiempo que exigieron que la investigación avance para determinar las responsabilidades correspondientes.

El comunicado lleva la firma de las agrupaciones Patria y Futuro, Agrupación Eva Perón de Jorge Ferrarresi, La Corriente PBA, Descamisados, Camino a la Victoria, Corriente Futuro Federal y Frente Grande.