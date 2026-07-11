La UCR de Junín le exige al municipio medidas de seguridad tras los incidentes después del último partido

El Comité Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical de Junín emitió un comunicado de prensa oficial para manifestar su profunda preocupación por la seguridad en las calles ante la previsible movilización masiva de miles de vecinos este sábado por la noche.

La iniciativa del partido, actualmente liderado por el presidente Eduardo Miquel y la vicepresidenta Laura Esper, surge como respuesta directa a los disturbios y destrozos que se viralizaron en las redes sociales durante las celebraciones previas de la semana.

Desde la conducción partidaria exigieron de manera categórica que las fuerzas de seguridad y los funcionarios locales coordinen acciones preventivas inmediatas para preservar la integridad física de los ciudadanos, proteger los bienes materiales y resguardar el mobiliario urbano de la ciudad.

El propósito central de este fuerte reclamo es anticiparse a los focos de conflicto y garantizar que las familias juninenses puedan volcarse a los puntos neurálgicos de concentración para disfrutar de una celebración popular pacífica y sin enfrentamientos.

Se espera que el municipio detalle el despliegue del operativo especial en las próximas horas.

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