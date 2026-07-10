Un empate con buenas sensaciones

En el último ensayo de la pretemporada, Sarmiento visitó a Platense y el partido entre los titulares finalizó cero a cero. El encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de Vicente López, este viernes por la mañana. El segundo partido también finalizó sin goles.

El Verde tuvo un cambio con respecto al amistoso con San Lorenzo y fue el ingreso del primer refuerzo, Elián Giménez, por el lesionado Mauricio Martínez en ese mediocampo que quedó conformado por Zabala como eje más retrasado, Elián Giménez y Díaz de interiores y Contrera y Salle a los costados.

Fueron dos tiempos de 30 minutos en los que el conjunto de Sava mostró una buena organización a partir de la tenencia de la pelota y una presión en campo contrario que le permitió no tener sobresaltos en el arco de Ayala; aunque le faltó profundidad y encontrar el pase en tres cuartos para generar peligro. Orihuela conformó la dupla central junto a Insaurralde y no solo aportó en los duelos, también fue una alternativa a la hora de salir en conducción.

De los laterales, Santamaría fue el que se proyectó más, tanto por fuera como por dentro, y el mediocampo funcionó a partir del toque y la movilidad con la intención que Salle y Contrera sean los indicados para romper.

Lo más importante en ataque se vio en la segunda parte: a los 14 minutos, tras una recuperación alta, Salle jugó para Marabel, este con Giménez y el mediocampista remató entrando al área pero el disparo salió centrado y el arquero contuvo.

Luego, dos centros de Márquez, desde la derecha, cruzaron toda el área chica sin nadie que la empuje; en tanto que el Calamar tuvo la suya con un tiro de Mainero que se fue por arriba del travesaño.

La mala noticia fue la salida de Pasquini por un golpe en su tobillo derecho y habrá que ver cuál es el grado de la lesión.

Formación primer partido: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini (Lucas Suárez); Julián Contrera (Brandon Márquez), Elián Giménez, Cristian Zabala, Gabriel Díaz, Santiago Salle; y Junior Marabel.

Formación segundo partido: Danilo Monza; Ignacio Darreu, Gastón Arturia, Suárez, Yair Arismendi; Márquez, Facundo Alaggia, Osmar Giménez, Gastón González; Diego Churín y Pablo Magnin.

Ingresaron: Santino Cavagna, Thiago Nicolás, Mario Delfino, Francisco Razzeto.

Nota: Federico Galván.

Foto: Prensa CAS.