Educación y soberanía: Junín conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto escolar

En un marco de profunda emotividad y colaboración institucional, la comunidad educativa de Junín se reunió para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 12 «Héroes de Malvinas» y sirvió como un espacio de reflexión sobre el rol de la ciudadanía en los tiempos actuales. La jornada contó con una fuerte impronta patriótica gracias a la participación especial de veteranos de guerra locales, directivos del establecimiento y supervisores del área educativa provincial.

Durante el desarrollo de la ceremonia, los discursos oficiales coincidieron en señalar al aula como el escenario fundamental para la defensa de los derechos democráticos y el desarrollo individual. La directora de la institución, Silvia Cieri, dio la bienvenida a los presentes y recordó la gesta histórica de 1816 como un ejemplo de coraje ante la adversidad. En sus palabras dirigidas a los estudiantes, la docente afirmó de manera categórica que la independencia no representa una obra terminada en los libros de historia, sino que se conquista diariamente en las escuelas a través del esfuerzo sostenido.

Por su parte, los representantes de la jefatura distrital de nivel Secundario pusieron el foco en la necesidad de acompañar y enriquecer las trayectorias de los jóvenes. Los inspectores señalaron que los derechos democráticos deben naturalizarse a través del ejercicio cotidiano de asistir a clases y asegurar la educación pública. Asimismo, interpelaron directamente al alumnado al ubicarlos como los únicos y verdaderos constructores del porvenir, destacando que la defensa de la identidad colectiva se materializa cuando los jóvenes deciden estudiar, elegir y crecer con libertad.

Hacia el cierre del acto, el intendente Juan Fiorini tomó la palabra para agradecer la labor de los directivos, docentes y auxiliares que hicieron posible la organización del evento. El jefe comunal ratificó el rumbo de la gestión local y aseguró que la prioridad del gobierno municipal es impulsar la educación para generar más oportunidades de arraigo y desarrollo en el distrito. Fiorini concluyó trazando un paralelismo con el espíritu de unidad de los congresales de Tucumán e invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la tradicional velada patria y a las actividades recreativas programadas en la Plaza 9 de Julio.