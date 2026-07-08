Arata recorrió las obras de mejora en el Parque Industrial que realiza la Provincia de Buenos Aires

La senadora provincial Valeria Arata recorrió las obras que Vialidad de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante en el Parque Industrial de Junín para mejorar la circulación en las calles internas del predio, una intervención largamente esperada por las empresas radicadas en el lugar.

Durante la recorrida, Arata destacó que la infraestructura es una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento del sector productivo y generar mejores condiciones para quienes invierten y generan empleo en Junín.

"Cuando el Estado invierte en infraestructura, como lo hace el gobierno de Axel Kicillof, está acompañando a quienes producen, trabajan y apuestan por el crecimiento de nuestra ciudad", señaló Arata.

La senadora remarcó que el mejoramiento de las calles internas permitirá optimizar la circulación de camiones, facilitar la logística de las empresas y brindar mayor seguridad para quienes diariamente desarrollan sus actividades en el Parque Industrial.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y las instituciones locales, y agradeció el compromiso de la Asociación del Parque Industrial por acompañar permanentemente las iniciativas destinadas a potenciar el desarrollo industrial de Junín.

Arata sostuvo que el desarrollo productivo requiere planificación y un Estado presente que acompañe las necesidades del sector privado: "Cada obra que mejora la infraestructura productiva representa más oportunidades para las empresas, más competitividad y mejores perspectivas de crecimiento para Junín."

Por su parte, Gustavo Marsetti, de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial agradeció "la presencia de Vialidad trabajando en el Parque. Hoy estamos en una calle intermedia pero que en realidad va a ser la salida a la Ruta Nacional N° 188. De a poco queremos ir mejorando".

Fernando Burgos, concejal de Fuerza Patria, indicó que "estamos viendo como Vialidad Provincial está realizando mejoras sobre una calle de suma importancia para la logística del Parque. El desarrollo del Parque es importantísimo para el desarrollo de la ciudad".

Por su parte, el concejal Gastón Bisio, afirmó que "lamentablemente es un Parque Industrial que no tiene todos los servicios con los que debería contar. Es fundamental avanzar en el asfalto por los camiones de gran porte que circulan".

La recorrida permitió además intercambiar opiniones sobre los desafíos futuros del Parque Industrial y la necesidad de continuar impulsando inversiones que consoliden a Junín como un polo de desarrollo regional, ya que la inversión en infraestructura resulta indispensable para seguir promoviendo la radicación de empresas y la generación de empleo.