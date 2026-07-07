Principio de incendio en un camión movilizó a los Bomberos en la Ruta 7

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín se desplazó rápidamente hacia el lugar tras recibir el alerta. Sin embargo, al arribar al sector del incidente, constataron que la situación ya estaba controlada: el propio conductor del rodado había logrado extinguir el foco ígneo con sus propios medios.

Según se informó, el fuego se originó en el alternador del vehículo, un camión Ford de color blanco (dominio KSX 377) que en ese momento circulaba sin carga. Gracias a la rápida reacción del chofer, identificado como Jesús María Gerez, los daños materiales quedaron limitados estrictamente a ese sector del motor.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso y la densa columna de humo inicial no llegó a afectar la visibilidad ni la circulación vehicular sobre la autopista. En el lugar también trabajó personal de Vialidad Junín en tareas de asistencia, mientras que la dotación de Bomberos pudo retornar a la base sin necesidad de intervenir operativamente.