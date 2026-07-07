Fin del sueño de la autopista en la ruta 7: La nueva concesión tendrá un peaje en chacabuco o tres sargentos y solo mantenimiento de rutina

Bajo el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno nacional abrió las ofertas económicas para el denominado Tramo Mediterráneo. La nueva licenciataria ganadora resultó ser una alianza corporativa encabezada por Creditech —la firma de créditos digitales del Grupo Corven— en sociedad con la constructora Plantel S.A.

El consorcio financiero-vial se impuso en la compulsa al ofertar una tarifa básica de $2.407,50, un valor que se ubicó casi un 14% por debajo de su competidora Cartellone ($2.780) y muy lejos del tope regulatorio de $4.500 establecido en los pliegos oficiales.

Mantenimiento de rutina en lugar de infraestructura estructural

El dato más crítico desde la perspectiva económica y de infraestructura es que la nueva concesión no tendrá la obligación contractual de continuar las obras de la autopista, como el tramo Chacabuco a Carmen de Areco. La inversión en obras de gran envergadura (como la duplicación de calzadas, variantes de circulación o cruces a distinto nivel) queda formalmente desvinculada del contrato de privatización.

Bajo este modelo de gestión por resultados, los ingresos millonarios generados por las tarifas se destinarán exclusivamente a la operación de las cabinas y a tareas de mantenimiento de rutina: bacheo, repavimentación de capas asfálticas delgadas, corte de pasto, demarcación horizontal y asistencia mecánica básica. Esto libera a la licenciataria de un enorme riesgo de capital (Capex), transformando el corredor en un negocio estrictamente de recaudación y servicios viales de conservación, mientras que las obras de ampliación seguirán congeladas o dependiendo de fondos públicos.

El mapa regional se llena de nuevos peajes

Para compensar la tarifa técnica baja y garantizar el flujo de caja (cash flow) de la empresa privada, la letra chica del pliego contempla una fuerte expansión geográfica de las bocas de cobro. El tramo completo sumará cuatro nuevas estaciones de peaje a las tres que ya funcionan actualmente (Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna).

Las nuevas cabinas de recaudación se instalarán estratégicamente en:

(Córdoba). Malena

Laboulaye (Córdoba).

Rufino (Santa Fe).

El eje Tres Sargentos o Chacabuco (afectando de manera directa el tránsito interno del Noroeste bonaerense).

La Variante Chacabuco

La Variante Chacabuco es un estratégico bypass de 23 kilómetros de extensión concebido para desviar el tránsito pesado fuera del centro de la ciudad. Aunque físicamente se encuentra dentro del corredor vial de la Ruta Nacional 7, Vialidad Nacional resolvió excluirla del Tramo Mediterráneo y privatizar su finalización a través de una compleja ingeniería financiera. Su conclusión fue incorporada administrativamente en el artículo 20 del pliego de bases y condiciones del "Tramo Puntano", lo que significa que la obra se reactivará y financiará con las ganancias de peajes cobrados en otras rutas nacionales de esa otra licitación.

Este cambio de pliego busca destrabar un proyecto clave para el noroeste bonaerense que ya cuenta con un avance superior al 50% —incluyendo cinco puentes distribuidores inconclusos— pero que quedó completamente paralizado tras el freno total a la obra pública nacional. El intendente local, Darío Golía, recibió la noticia con cautela y optimismo, dado que la ciudad soporta el colapso diario de más de 7.000 vehículos y un gran flujo de camiones. Según los pliegos técnicos oficiales, una vez que se adjudique formalmente el Tramo Puntano, la empresa ganadora tendrá la obligación contractual de terminar el bypass en un plazo estimado de dos a tres años