La UNNOBA abre la inscripción para una nueva edición de los talleres del PEPSAM

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) confirmó la apertura del período de inscripción para los cursos y talleres correspondientes al segundo cuatrimestre del año del Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores (PEPSAM). La convocatoria está dirigida a personas de 55 años en adelante que tengan intenciones de sumarse a propuestas grupales de aprendizaje e integración social. El único requisito académico solicitado es un nivel mínimo de alfabetización que permita incorporar los contenidos de los trayectos formativos, sin necesidad de contar con estudios secundarios o universitarios previos.

El trámite formal de inscripción se podrá realizar en dos etapas diferenciadas durante el mes de julio. El primer bloque de atención estará habilitado desde el 6 hasta el 17 de julio, mientras que la segunda ventana de inscripciones funcionará entre el 27 y el 31 del mismo mes. Las sedes académicas recibirán a los interesados en el horario corrido de 9 a 18 horas para completar la documentación. Las clases se dictarán bajo la modalidad presencial y tendrán una duración total de cuatro meses, estructuradas en las áreas sociocultural, tecnológica, artística y de salud.

Para la sede de Junín, el inicio de las actividades presenciales quedó programado para la semana del 3 de agosto. Quienes requieran información adicional o deseen inscribirse de forma presencial en esta localidad deberán dirigirse al primer piso de Sarmiento 1169, o bien comunicarse por vía telefónica al número 236-4407750 a través del interno 11310. También se encuentra disponible la dirección de correo electrónico pepsam@unnoba.edu.ar para consultas digitales sobre la grilla horaria que incluye disciplinas como ciberseguridad, computación, yoga y talleres de teatro.

Por su parte, la sede de Pergamino centralizará la atención presencial de informes e inscripciones en el segundo piso del edificio ubicado en Echevarría 549, además de habilitar el número 2477-409500 con el interno 21311 y el correo electrónico extensionpergamino@unnoba.edu.ar. El inicio del dictado de clases en esta ciudad se pondrá en marcha también durante la semana del 3 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial del programa, utilizando las instalaciones universitarias de Monteagudo 2772 para el desarrollo de los talleres de memoria, estimulación cognitiva, tango, computación y actividades físicas adaptadas.