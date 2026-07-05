Sarmiento cerró su jornada de amistosos con un triunfo y una derrota ante San Lorenzo

Sarmiento de Junín disputó este sábado dos encuentros amistosos frente a San Lorenzo de Almagro como parte de la preparación para el inicio del Torneo Clausura. Los partidos, jugados en el estadio Pedro Bidegain, tuvieron una duración de 30 minutos cada uno y dejaron un saldo de un triunfo y una derrota para el conjunto dirigido por Javier Sanguinetti.

En el primer compromiso, el Verde se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias al gol de Gabriel Díaz. Para ese encuentro, Sarmiento formó con Thiago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contreras, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Santiago Salle y Junior Marabel. El único cambio fue el ingreso de Facundo Alaggia en reemplazo de Mauricio Martínez.

En el segundo amistoso, San Lorenzo se impuso por 2 a 1. El gol de Sarmiento fue convertido por Manuel Mónaco, quien ingresó desde el banco de suplentes.

La formación inicial del Verde estuvo integrada por Danilo Monza; Juan Manuel Cabrera, Gastón Arturia, Ulises Echevarría, Lucas Suárez; Brandon Márquez, Facundo Alaggia, Osmar Giménez, Yair Arismendi; Diego Churín y Pablo Magnín.

Durante el desarrollo del encuentro ingresaron Elián Giménez por Alaggia, Caviglia por Churín, Manuel Mónaco por Arismendi, Cavagna por Osmar Giménez, Delfino por Márquez y Razzeto por Echevarría.

Los amistosos le permitieron al cuerpo técnico seguir evaluando variantes y dar minutos de competencia a la mayoría del plantel en la recta final de la pretemporada.