Viernes argentino en el Mundial

En el partido número 100 de Lionel Scaloni dirigiendo a la selección argentina, la Albiceleste se enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro comenzará a las 19 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami, y contará con el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Con puntaje ideal y un Messi encendido, Argentina finalizó primera en el Grupo J y para este compromiso se aguarda por la recuperación definitiva de Cristian Romero, quien se había resentido de una lesión de rodilla. En la previa, el técnico Scaloni sostuvo que "Cabo Verde es un equipo que no ha perdido, incluso contra Arabia Saudita mereció ganar. Contra España y Uruguay sufrió un poco, pero tiene jugadores de buen pie, es un equipo de buen pie". "Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. No están acá de casualidad".

En frente, los africanos clasificaron segundos en el Grupo H tras conseguir tres igualdades (España, Uruguay y Arabia) y su entrenador declaró antes del juego: “Va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño”.

Por otra parte, la jornada del jueves/viernes dejó otros tres clasificados a octavos ya que en primer turno España mostró su buen fútbol para superar tres a cero a Austria con dos goles de Oyarzabal y Pedro Porro. Su rival en la siguiente instancia será Portugal que en un emotivo duelo dejó en el camino a Croacia. Los portugueses se impuseron por dos a uno en un final emocionante debido a que consiguieron el segundo gol a los 94 minutos y a los 112 le anularon un gol a los croatas por la intervención del VAR que detectó, a través del chip que tiene la pelota, que había tocado (muy difícil de ver en las imágenes) en el pelo o la cabeza de un atacante y terminó siendo fuera de juego.

}Ya en la medianoche, Suiza le ganó a Argelia por dos a cero y espera por el ganador de Colombia-Ghana.

Los partidos del viernes:

16 horas: Australia-Egipto

19 horas: Argentina-Cabo Verde

22:30: Colombia-Ghana