Tres personas resultaron heridas tras un violento choque entre un auto y un camión en la Autovía 7

Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 223 de la Ruta Nacional 7, donde por causas que las autoridades policiales intentan establecer, colisionaron un Renault Duster y un camión. A raíz del fuerte impacto, tres personas que viajaban en el automóvil particular debieron ser asistidas de urgencia por los servicios médicos y trasladadas para una atención de mayor complejidad. Las víctimas del siniestro vial son oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encontraban de paso por la región al momento del hecho.

Entre los heridos, una mujer de 69 años presentó un traumatismo encéfalo craneano leve, sin registrar pérdida de conocimiento, acompañado por una lesión cortante en el párpado superior derecho y un golpe severo en el hombro derecho. Por su parte, un hombre de 57 años también sufrió un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conciencia, por lo que permanecía internado bajo observación médica a la espera de una tomografía computada para evaluar su evolución interna. La tercera acompañante, otra mujer de 57 años, afortunadamente no presentaba lesiones de consideración y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar de la colisión se desplegó un intenso operativo que incluyó la participación de ambulancias de los servicios de emergencia, efectivos de la policía comunal y personal de asistencia vial. Las tareas se centraron en brindar los primeros auxilios a los afectados, asegurar el perímetro para las pericias correspondientes y coordinar el desvío de los vehículos para normalizar la circulación en este sector de la autovía.

Fuente quepensaschacabuco