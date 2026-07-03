Con gran participación se realizó la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en Junín

Se llevó a cabo la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en el SUM Mario Meoni de la UNNOBA, ubicado en Newbery 320, con una destacada participación de la comunidad educativa del distrito.

La jornada reunió más de 80 proyectos elaborados por estudiantes y docentes de instituciones educativas de gestión estatal y privada, representando a todos los niveles y modalidades: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Secundario Técnico, Secundario Agrario, Educación Especial, Centros de Educación Complementaria (CEC), Centros de Educación Física (CEF), Formación Técnico Profesional, Nivel Superior y programas provinciales como Patios Abiertos.

Además, participaron articulando acciones la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral (ESI) y el SAPS, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la educación.

La Feria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y socialización de experiencias pedagógicas, donde las y los estudiantes compartieron investigaciones, producciones artísticas y desarrollos tecnológicos, poniendo en valor el trabajo cotidiano que se realiza en las escuelas.

Desde la organización se agradeció especialmente a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que una vez más abrió las puertas de su SUM Mario Meoni para hacer posible este importante evento educativo.

La Jefa Distrital de Educación, Paola Berro, expresó: "La Feria Distrital es una muestra del enorme compromiso de nuestras instituciones educativas y de la calidad del trabajo que realizan estudiantes y docentes. Estos espacios fortalecen las trayectorias educativas, promueven el aprendizaje significativo y reafirman el valor de la escuela pública como lugar de construcción de conocimientos."

Por su parte, los Coordinadores Distritales de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE), Daiana Vera y Hernán Zapata, destacaron: "La gran convocatoria y la diversidad de proyectos presentados reflejan el compromiso de toda la comunidad educativa con una educación que fomenta la investigación, la creatividad y el trabajo colaborativo. Agradecemos el permanente acompañamiento de la Jefatura Distrital y de la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, que impulsan y fortalecen este programa en todo el territorio."

La Feria Distrital reafirma la importancia de las políticas educativas provinciales que promueven la educación, las artes, las ciencias y la tecnología como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y personas adultas, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y la comunidad.