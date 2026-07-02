Santilli fue al Senado para lograr la aprobación del recorte a la "Zona Fría"

El Gobierno nacional abrió un frente de alta tensión en el Congreso tras un intento fallido por acelerar su agenda legislativa en la Cámara alta. El ministro del Interior y flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, desembarcó en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) con un mandato perentorio de la Casa Rosada: garantizar la sanción definitiva y sin modificaciones de la reforma tarifaria aprobada en Diputados, bajo la premisa de que Javier Milei no aceptará cambios. Sin embargo, la comitiva oficialista se retiró con las manos vacías ante una fuerte contraofensiva de las provincias.

La iniciativa en pugna da de baja la normativa sancionada en 2021 —impulsada originalmente por Máximo Kirchner—, que extendió los subsidios al gas a más de 70 municipios de 11 provincias para amortiguar el impacto de las bajas temperaturas. El nuevo esquema restringe el beneficio casi con exclusividad a la región patagónica, Malargüe (Mendoza) y San Luis, aplicando además un fuerte recorte sobre el valor del consumo puro, excluyendo los costos de transporte y distribución. El impacto socioeconómico de la medida golpea de lleno a las clases medias y sectores productivos del interior, afectando el entramado de hogares que componen la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en distritos clave que perderán el beneficio de manera masiva.

En la ciudad de Junín, el golpe al bolsillo será drástico y directo. Al quedar completamente excluida del nuevo mapa de subsidios, la quita del beneficio de "Zona Fría" dejará al descubierto a casi 30.000 hogares juninenses, que perderán los descuentos del 30% y el 50% que rigen actualmente. Según advirtieron prestadoras locales de servicios públicos, la eliminación de esta compensación estatal —que hoy promedia un 38% de asistencia en la factura general— provocará que las boletas de gas de los usuarios residenciales sufran aumentos inmediatos de entre el 40% y el 100%. De esta manera, el costo del suministro se duplicará en pleno invierno para la gran mayoría de las familias del distrito

La estrategia de Santilli chocó de frente contra la postura del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Si bien el mandatario provincial no había obstaculizado el proyecto durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, ordenó a su dupla de senadores, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, rechazar el articulado en el Senado. Esta maniobra descolocó al Ejecutivo y encendió las alarmas en el bloque de La Libertad Avanza ante el riesgo inminente de un "efecto dominó": ningún legislador aliado se muestra dispuesto a pagar el costo político de convalidar un fuerte tarifazo en su propio territorio.