La ruta 5 quedó concesionada por 20 años: no hay autovía, la empresa solo hará mantenimiento y habrá nuevos peajes

El Gobierno nacional firmó hoy los contratos de concesión del Tramo Pampa de la Ruta Nacional 5, el cual no contempla la construcción de una autovía y establece una tarifa de $2.850 finales por peaje. La firma de la adjudicación por 20 años se concretó en el Ministerio de Economía de la Nación bajo la órbita de la Red Federal de Concesiones, otorgando la operación a la empresa mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA). El nuevo esquema privatizado comenzará a regir a partir de mañana, miércoles 1 de julio.

El pliego excluye la autovía

El contrato firmado se centra de manera exclusiva en la operación, administración y mantenimiento preventivo de las calzadas como bacheo y corte de pasto. Por un lado, no se obliga a la empresa a realizar la esperada duplicación de calzada o transformación en autovía. Por el otro, en caso de ejecutarse obras de gran envergadura en el futuro, estas no correrán por riesgo de la firma, sino que dependerán de líneas de crédito externas.

Ubicación de los peajes en Buenos Aires

El tramo bonaerense mantendrá las estaciones existentes y sumará una nueva parada de cobro. Las cabinas activas en la provincia serán la estación existente de Olivera en el kilómetro 86, la nueva cabina de Gorostiaga en el kilómetro 117 dentro del partido de Chivilcoy, la estación de 9 de Julio en el kilómetro 244 y la parada de Trenque Lauquen en el kilómetro 470. Cabe destacar que el corredor también sumará una cabina en Lonquimay, en el kilómetro 544, ya dentro de la provincia de La Pampa.

Costo para el usuario

. Este incremento significa casi el doble del costo que se abonaba previamente bajo la gestión estatal. Al sumarse el nuevo punto de cobro en Gorostiaga, el costo acumulado para cruzar la provincia impactará fuertemente en el bolsillo de los usuarios habituales y del transporte de cargas regional.$2.850 por cabina, lo que representa una tarifa final de $2.355,37 más IVAEl valor fijado para los vehículos livianos pertenecientes a la Categoría 1 es de