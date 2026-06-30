Buscarán la ampliación de las zonas de estacionamiento medido para favorecer las ventas en los comercios

Ante el "efecto tapón" provocado por la reducción previa del área medida, el Concejo Deliberante de Junín evalúa extender el estacionamiento tarifado una cuadra más allá del cuadrante actual. Comerciantes y pymes solicitan que el radio regulado se extienda hasta las calles Aparicio y Vicente López y Planes para combatir el estacionamiento crónico de larga duración que afecta las ventas, especialmente en la zona de la plaza 9 de Julio.

La Comisión de Obras y Transporte del deliberativo recibió el pedido y analiza la viabilidad logística con Grupo Servicios Junín para ampliar el perímetro sin resentir la operatividad actual.

Al respecto, el concejal Marcelo Balestrasse, secretario de la Comisión de Obras, Planeamiento, Servicios Públicos, Transporte y Tránsito del deliberativo local, en declaraciones a Democracia ratificó la recepción del expediente y reconoció la validez del planteo sectorial: "Hay varios socios con comercios que, con la vuelta atrás del año pasado, cuando se achicó una cuadra hacia adentro toda la zona, se ven perjudicados. Sobre todo los negocios que están para el lado de la plaza 9 de Julio"

Sin embargo, el avance de esta iniciativa plantea un escenario complejo para los vecinos de las zonas periféricas al actual radio de control. De aprobarse la ampliación de una cuadra en cada límite, aquellos residentes que hoy estacionan libremente frente a sus domicilios pasarían a quedar dentro de la zona tarifada. Esto implicaría una carga económica diaria para quienes viven en estas arterias o, en su defecto, los obligaría a desplazar sus vehículos aún más lejos del centro, trasladando el problema de la saturación de espacio a nuevos barrios. El desafío para el cuerpo legislativo será ahora equilibrar la necesidad de rotación comercial con el impacto directo en el bolsillo y la comodidad de los habitantes de estas zonas residenciales.