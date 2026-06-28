Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli asumió como nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, luego de ser designado por el Presidente para reemplazar a Manuel Adorni. El dirigente del PRO agradeció la confianza del mandatario y de Karina Milei, y aseguró que trabajará para impulsar las reformas que la gestión libertaria busca llevar adelante.



La confirmación del funcionario vino tras una reunión en la Quinta de Olivos en la que participaron tanto Santilli, como los hermanos Milei. Desde la cúpula libertaria, Milei confirmó la designación a través de un posteo en sus redes sociales y aseguró que la jura será el próximo martes a las 16:00.



Por su parte, Santilli también se expresó a través de las redes: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, expresó el flamante funcionario en un mensaje tras reunirse con los hermanos Milei. Además, destacó la importancia del trabajo en equipo y sostuvo que su objetivo será acompañar la agenda oficial desde un rol de articulación política.





Con su llegada a la Jefatura de Gabinete, Santilli se convirtió en el cuarto funcionario en ocupar ese puesto desde el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023. El nuevo ministro coordinador estará acompañado por Ignacio Devitt, quien asumiría como vicejefe de Gabinete y quedaría a cargo de parte de las tareas operativas.



El recambio se produjo luego de la salida de Manuel Adorni, cuya continuidad quedó comprometida por una situación judicial que, según trascendió, terminó acelerando su alejamiento del cargo. Aunque Milei expresó públicamente su respaldo al exfuncionario, el Gobierno avanzó con una transición para reorganizar la conducción política del Ejecutivo.



La designación de Santilli también implica un cambio en la estructura del Gabinete, ya que absorberá las funciones del Ministerio del Interior. El movimiento replica el esquema aplicado anteriormente con Guillermo Francos, quien había concentrado tareas de coordinación política y diálogo con gobernadores.



El nuevo rol del "Colo" no pasó desapercibido para varias figuras de La Libertad Avanza. En un posteo, la senadora nacional y ex-ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que van a "acompañar desde el Congreso" y que "teníamos que dejar las distracciones de lado" si se quiere "cambiar el país de verdad". ¿Un guiño para el exiliado Adorni?





Desde el oficialismo destacaron el perfil político del nuevo jefe de Gabinete como uno de los motivos centrales de la elección. Milei señaló que Santilli cuenta con experiencia para negociar con gobernadores y bloques legislativos, en un momento en el que el Gobierno busca avanzar con un paquete de reformas en el Congreso.



El desembarco del dirigente bonaerense profundiza además el acercamiento entre La Libertad Avanza y el sector del PRO liderado por Mauricio Macri. Santilli había consolidado su alianza con el oficialismo luego de las elecciones de 2023 y, tras encabezar la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires luego de la baja de Espert, fue designado ministro del Interior reemplazando a Lisandro Catalán.