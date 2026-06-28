Fiorini: "Hay que reconocer que el Gobierno Nacional escuchó"

La obra del paso bajo nivel de la avenida Rivadavia parece haber entrado finalmente en una etapa de definiciones. El intendente Juan Fiorini recorrió el predio de los trabajos y manifestó que “hay que reconocer que el Gobierno Nacional escuchó el reclamo de toda la comunidad de Junín y dio lugar a la reanudación de esta obra de envergadura”. En sus declaraciones, el jefe comunal valoró la decisión política y los fondos para destrabar el proyecto, remarcando el compromiso del Ejecutivo local para controlar que todo siga su curso de manera estricta.

Fiorini se mostró visiblemente optimista respecto al nuevo ritmo de las tareas. Tras dialogar con los responsables de la empresa constructora, el mandatario destacó que los trabajos avanzan de acuerdo con los plazos previstos en este nuevo cronograma y que la actual etapa contempla la colocación de los puentes ferroviarios restantes para completar las seis vías del sector.

El mandatario local también aprovechó para recordar que el proyecto es fruto de una larga cadena de gestiones llevadas adelante de manera conjunta con distintas instituciones de la comunidad como la SCIJ, la Justicia Federal y la Federación de Sociedades de Fomento. Finalmente, celebró que las tareas demanden mano de obra local, lo que genera un impacto positivo directo en el empleo de la ciudad.

Las tareas:

A diferencia de los dos primeros puentes prefabricados instalados meses atrás, este tramo de la obra contempla una metodología constructiva diferente. Se trata de una megaestructura de hormigón postensado realizada in situ, con un espesor superior a los 60 centímetros, cuyas dimensiones cubren el tendido de las vías férreas 5, 6 y 7. Esta técnica estructural incluye una compleja trama de armadura de hierro y cables de acero internos que, entre el día 20 y 21 del vertido, requerirán el uso de herramientas especiales para otorgarles la tensión exacta definitiva. Toda esta base se encuentra apoyada sobre las vigas estribos y las columnas cimentadas mediante los pilotes subterráneos ejecutados en las fases anteriores.