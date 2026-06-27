Inesperado hallazgo: Allanaban una casa por lesiones y secuestraron más de 800 gramos de marihuana

Un procedimiento policial iniciado en el marco de una investigación por un hecho de lesiones leves derivó en el inicio de una causa penal por narcotráfico en la ciudad de Junín. El vuelco en la causa ocurrió luego de que los efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones detectaran una importante cantidad de estupefacientes en el interior de la vivienda registrada.

El operativo tuvo lugar en un inmueble situado en la calle Falucho al 600, lugar donde reside el investigado, un hombre de 33 años de edad. Según informaron fuentes policiales vinculadas al caso, mientras los uniformados daban cumplimiento a la orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 8, procedieron al secuestro de urgencia de un total de 802 gramos de marihuana.

Ante el sorpresivo hallazgo de la sustancia, se le dio inmediata intervención a la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Departamento Judicial de Junín. El instructor judicial en turno dispuso la notificación de la formación de la causa para el morador de la vivienda por infracción al artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23.737, quedando formalmente citado para comparecer en la primera audiencia ante los estrados judiciales.

Fuente junin24