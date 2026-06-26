Advierten que el "Súper RIGI" hipoteca el futuro y busca "peruanizar" la economía

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, se expresó vía declaraciones radiales y criticó con dureza el proyecto "Súper RIGI", al que definió como un esquema sofisticado diseñado para desmantelar la clase media y limitar la generación de empleo genuino. "El gobierno quiere ‘peruanizar’ la economía argentina, remitiéndose a su mismo modelo, en el cual no hay clase media y solo unos pocos sectores concentrados generan dólares pero no puestos de trabajo", señaló. Además, Michel precisó que la minería, el petróleo y el agro representan apenas el 10% del empleo, mientras que los sectores que sostienen el 50% de la mano de obra, como la construcción, la industria y el comercio se encuentran "planchados".

El legislador nacional cuestionó que se otorguen exenciones impositivas extremas a sectores altamente competitivos que igualmente invertirían en el país: "Están otorgando más beneficios de los que las propias empresas pedían". Además, detalló que la rebaja de Ganancias al 15% y la reducción de las contribuciones patronales del 18% al 10% implicarán un "gasto tributario de un punto del PBI por cada 100.000 millones de dólares invertido y la quiebra y desfinanciamiento del sistema jubilatorio, que ya requiere del IVA y del impuesto al cheque para sostenerse”. Y agregó Michel: “Es una falacia del gobierno decir que esto no tiene costo fiscal".

Entre los puntos más alarmantes del “Super RIGI”, Michel señaló la prórroga de jurisdicción por 30 años: "De 13 proyectos presentados bajo este esquema, todos eligieron ya litigar en el exterior. Esto ata de manos al Estado porque cuando la Argentina intente en el futuro exigir valor agregado o el compre nacional en la cadena de proveedores, no va a poder porque la jurisdicción fue cedida". En la misma línea, contrastó el alivio fiscal a "10.000 argentinos con cuentas en el exterior" vía la baja de Bienes Personales garantizada hasta 2038 con la carga sobre los trabajadores: "A los sectores concentrados les garantizan estabilidad por décadas, pero al laburante que usa la moto para trabajar le aumentan los combustibles todos los meses".

Finalmente, el diputado massista fue categórico en cuanto al rearmado del peronismo: "Tenemos que dejar de hablar de la interna y de discutir entre nosotros. El peronismo debe volver a hablarle a la gente sobre los problemas que le importan: llegar al día 15, pagar la luz, el gas y los gastos fijos”. Y cerró: “Hoy las familias argentinas están sobreendeudadas y asfixiadas financieramente; la política tiene que estar para mejorarles la vida a los argentinos, no para las disputas internas".