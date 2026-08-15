Pesca furtiva en la Laguna de Gómez: sorprendieron a dos hombres con redes “medio mundo” prohibidas

Los controles contra la pesca furtiva continúan en la Laguna de Gómez y en las últimas horas se concretó un nuevo procedimiento que terminó con el secuestro de elementos prohibidos para la actividad pesquera.

El operativo fue realizado por efectivos del Destacamento Policial Laguna de Gómez, quienes durante tareas de prevención detectaron a dos hombres que se encontraban pescando desde el espigón del Parque Natural.

De acuerdo con la información oficial, ambos sujetos, provenientes de la zona de Morón y Haedo, fueron sorprendidos en flagrancia mientras utilizaban redes tipo “medio mundo” equipadas con embudos antirreglamentarios.

Los elementos fueron inmediatamente secuestrados por el personal policial. Además, se realizó la consulta de antecedentes de los involucrados y se labraron las actuaciones correspondientes por una infracción a la Ley Provincial de Pesca N.º 11.477.

El procedimiento contó con la intervención de la Dirección de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, organismo encargado de las actuaciones vinculadas con este tipo de infracciones.

Los controles buscan reforzar la prevención de la pesca ilegal en la Laguna de Gómez, particularmente para proteger al pejerrey, una de las especies más buscadas por los pescadores deportivos y uno de los principales atractivos del Parque Natural.

La utilización de redes no autorizadas representa una de las prácticas que las autoridades buscan evitar, debido a su impacto sobre la fauna ictícola del espejo de agua.