Subió la inflación en julio: volvió a ubicarse por encima del 2%

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor había registrado una variación del 1,9%.

De esta manera, la inflación volvió a ubicarse por encima del 2% mensual después de varios meses de desaceleración. En lo que va del año, el IPC acumula un incremento del 19,3%, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

Entre los distintos componentes del índice, Recreación y Cultura fue el rubro que registró el mayor aumento, con una suba del 5%, principalmente como consecuencia del incremento de los gastos vinculados a las vacaciones de invierno.

También se ubicaron por encima del promedio general Restaurantes y Hoteles, con un aumento del 2,8%, y Salud, que registró una suba del 2,5%.

Por encima del nivel general también quedaron Comunicación, con un incremento del 2,4%, y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una variación del 2,2%.

En tanto, Bienes y servicios varios aumentó 2,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2%. El rubro Transporte tuvo un incremento del 1,9%.

La única división que mostró una variación negativa durante julio fue Prendas de vestir y calzado, con una baja del 1,3%.

El dato de julio marca así un nuevo repunte de la inflación mensual, luego del 1,9% registrado en junio, y vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios de bienes y servicios que impactan directamente sobre el consumo de los hogares.