Demoras en el tren San Martín que une Junín con Capital por un problema técnico en Chacabuco

El servicio de la línea San Martín que une Junín con Retiro registró importantes demoras durante la mañana de este miércoles debido a un inconveniente técnico ocurrido en la zona de Chacabuco.

Según informaron desde Trenes Argentinos, el desperfecto ya fue solucionado y la formación se encuentra nuevamente en circulación.

Sin embargo, el problema generó retrasos en el servicio, por lo que los pasajeros que utilizan el ramal Junín–Retiro deberán contemplar posibles demoras en su viaje.

La situación también puede afectar al servicio en sentido contrario, Retiro–Junín, debido a la alteración del cronograma provocada por el inconveniente técnico.

Desde Trenes Argentinos indicaron que, una vez superado el desperfecto, el servicio continúa su recorrido habitual.