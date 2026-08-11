ATUNNOBA adhiere al paro nacional nodocente de este miércoles

En el marco del plan de lucha definido por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la Asociación de Trabajadores Universitarios de la UNNOBA (ATUNNOBA) confirmó su adhesión al Paro Nacional Nodocente de 24 horas previsto para este miércoles 12 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo.

La medida se llevará adelante pese a que el Gobierno nacional anunció en las últimas horas una convocatoria a paritarias para el próximo 1 de septiembre. Desde ATUNNOBA consideraron que el llamado constituye "un pequeño avance" producto de la presión ejercida a través de las medidas de fuerza, aunque advirtieron que no garantiza una recomposición salarial ni una respuesta concreta a los reclamos del sector universitario.

Por este motivo, el gremio ratificó la continuidad del cronograma de protestas definido por FATUN junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Los principales reclamos

Entre los principales puntos del reclamo se encuentra la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, con el objetivo de recomponer los salarios de docentes y trabajadores nodocentes.

También reclaman el cumplimiento de las resoluciones judiciales vinculadas al financiamiento universitario y que el Estado dé cumplimiento a la medida cautelar ratificada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema.

El sector universitario también exige la transferencia de los fondos comprometidos para gastos de funcionamiento, partidas destinadas a los hospitales universitarios y una actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano.

A esto se suma el reclamo por la elaboración de un Presupuesto Universitario 2027 que contemple, según plantearon, las necesidades reales del sistema de educación pública.

El cronograma de medidas

El plan de lucha contempla distintas acciones durante las próximas semanas. La primera será el paro nacional nodocente de 24 horas de este miércoles 12 de agosto, sin concurrencia a los puestos de trabajo.

Luego, el miércoles 19 de agosto, se realizarán abrazos simbólicos en las universidades nacionales y una movilización hacia el Palacio Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, FATUN anticipó que los días 27 y 28 de agosto podría concretarse un paro nacional de 48 horas en caso de que no se obtengan respuestas concretas antes de la mesa paritaria prevista para septiembre.

"Las y los NoDocentes seguimos organizados y movilizados en defensa de nuestros derechos, de nuestros salarios y de la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad", señalaron desde la Comisión Directiva de ATUNNOBA, que cerró con un llamado a sostener la organización de la comunidad universitaria frente a las políticas del Gobierno nacional.