“Comprá en Junín”: ofertas especiales por el Día del Niño

Como sucede ante cada fecha especial a lo largo del año, desde el Club de Emprendedores convocan a la comunidad a conocer el catálogo disponible en la plataforma “Comprá en Junín” con ofertas y promociones especiales por el Día del Niño, y de esta manera apoyar la producción y al ecosistema emprendedor local.

Entre los distintos productos disponibles en compra.junin.gob.ar para regalar a los más pequeños en su día se destacan juguetes impresos en 3D, cuadernos para colorear, juegomemo, box de golosinas y desayunos, instrumentos musicales de juguete y varias otras alternativas más.

Al respecto, Angelina Tomasella, coordinadora del Club de Emprendedores, mencionó que “durante todo el año organizamos fechas especiales con el programa ‘Comprá en Junín’ como forma de reforzar el acompañamiento hacia todos los emprendedores, y en esta ocasión vamos a hacer un lanzamiento especial por el Día del Niño con unos 20 emprendedores que integran el rubro y que propusieron regalos muy lindos para realizar”.

Seguidamente, Tomasella resaltó que “para nosotros siempre es muy importante que la comunidad acompañe a todos los emprendedores de Junín y puedan dar una mano a la producción local”, y completó: “Dentro del catálogo disponible en compra.junin.gob.ar hay juguetes didácticos, cuadernos para colorear, impresiones 3D, box de regalo con golosinas y para desayunos y mucho más”.

Además, la coordinadora dijo que “invitamos a todos los vecinos de la comunidad a aprovechar no solo de estas ofertas especiales por el Día del Niño, sino también a tener presentes esta plataforma ‘Comprá en Junín’ durante todo el año para comprar a emprendedores juninenses porque cada venta para ellos es fundamental”.