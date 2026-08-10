Valeria Arata: “El ajuste no eliminó la deuda, la trasladó a las familias”

La senadora bonaerense, Valeria Arata, respaldó la propuesta para recuperar los créditos ANSES y facilitar el acceso a financiamiento a jubilados, trabajadores y familias de menores ingresos.

“El endeudamiento familiar no es una falla de responsabilidad individual. Es la consecuencia de un modelo económico que hizo que los ingresos pierdan frente al aumento de los gastos cotidianos”, afirmó la senadora provincial Valeria Arata.

Arata sostuvo que cada vez más familias deben recurrir al crédito para pagar gastos básicos. “Cuando el sueldo no alcanza para el alquiler, la luz, el transporte o la comida, la gente termina endeudándose para llegar a fin de mes. Y muchas veces lo hace pagando tasas que son imposibles de sostener”, señaló.

Frente a esta situación, la legisladora destacó el proyecto presentado en el Congreso por los legisladores de Fuerza Patria para recuperar los créditos ANSES, destinados a jubilados, trabajadores, beneficiarios de AUH y otros sectores de menores ingresos.

“El Estado tiene que volver a ofrecer crédito accesible. No podemos dejar que una jubilada o una familia que cobra una asignación tenga que recurrir a préstamos con tasas exorbitantes mientras el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administra más de 72 mil millones de dólares”, afirmó Arata.

Finalmente, la senadora remarcó: “Queremos que los recursos de ANSES vuelvan a cumplir una función social: ayudar a las familias a salir de las deudas caras, recuperar capacidad de consumo y darle un respiro al bolsillo. La plata de los argentinos tiene que estar al servicio de los argentinos”.